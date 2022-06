En direct

18:37 - La 2e marche à Saint-Sauveur-le-Vicomte pour le bloc de gauche Les inscrits de Saint-Sauveur-le-Vicomte avaient donné 20,42% de leurs votes à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la 1re manche de l'élection législative. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,71%, 2,96%, 1,35% et 2,96% en avril. Soit un potentiel de 21,98% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Saint-Sauveur-le-Vicomte ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il faudra cependant prendre en compte les spécificités locales, comme à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Lors du premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Saint-Sauveur-le-Vicomte ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a recueilli 39,86% des suffrages. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 20,42% des voix. Enfin, la candidature Rassemblement National ramasse 18,87% des suffrages.

13:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Saint-Sauveur-le-Vicomte ? Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second tour contre 55,4% au second tour des législatives de 2012. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 63,99% des personnes en âge de voter à Saint-Sauveur-le-Vicomte avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 58,54% pour le dernier round.