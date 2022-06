Résultat des législatives à Saint-Sauveur-le-Vicomte - Election 2022 (50390) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Résultat des législatives 2022 à Saint-Sauveur-le-Vicomte

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Sauveur-le-Vicomte est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sauveur-le-Vicomte Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 39,86% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 20,42% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 18,87% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 11,27% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 2,54% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 1,69% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,55% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 2,68% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sauveur-le-Vicomte Taux de participation 51,03% 44,41% Taux d'abstention 48,97% 55,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,28% Nombre de votants 56 564 723

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Sauveur-le-Vicomte a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 1628 habitants de Saint-Sauveur-le-Vicomte inscrits dans la 3ème circonscription de la Manche. Stéphane Travert a ainsi recueilli 40% des voix. Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 20% des voix. Enfin, Carmen Masson (Rassemblement National) décroche 19% des suffrages. Le taux de participation représente 44% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 159 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche.

Législatives 2022 à Saint-Sauveur-le-Vicomte : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Sauveur-le-Vicomte prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31,53% des votes au premier tour à Saint-Sauveur-le-Vicomte, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 27,98% et 14,71% des votes. Le choix des administrés de Saint-Sauveur-le-Vicomte était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (55,26% des suffrages), laissant par conséquent à Marine Le Pen 44,74% des suffrages. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ?