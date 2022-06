Résultat de la législative à Saint-Savinien : 2e tour en direct

Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 29,7% à Saint-Savinien avant les élections législatives. C'est en effet le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 4 bureaux de vote de Saint-Savinien, les voix qui avaient finalement choisi la nuance des Insoumis et leurs alliés lors du premier tour étaient pourtant de 21,98% il y a 7 jours. La Nupes avait ainsi terminé troisième.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Saint-Savinien ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays ont toutefois tendance à masquer des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Saint-Savinien. Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des législatives, les habitants de Saint-Savinien ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 25,42% des voix. Elle a coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 23,36% et 21,98% des voix.