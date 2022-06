Résultat de la législative à Saint-Savinien : en direct

En direct

19:25 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Savinien ? Les habitants de Saint-Savinien avaient offert 21,1% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,84% et 1,96% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 26,9% à Saint-Savinien pour ces légilsatives.

16:30 - À Saint-Savinien, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Avec 26,83% des suffrages, au 1er round à Saint-Savinien, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection suprême. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,88%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 21,1% et Jean Lassalle à 5,1%. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement transformer ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Savinien ? Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères principaux de ces législatives 2022 à Saint-Savinien. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des familles seraient notamment capables de bénéficier à l'abstention à Saint-Savinien. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,71% dans la ville, à comparer avec une participation de 73,19% au premier tour, ce qui représentait 1 466 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Saint-Savinien quels étaient les chiffres de l'abstention à Saint-Savinien en 2017 ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, sur les 1 879 inscrits sur les listes électorales à Saint-Savinien, 54,44% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 45,08% au second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.