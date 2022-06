Résultat de la législative à Saint-Trivier-sur-Moignans : 2e tour en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Trivier-sur-Moignans, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront peut être cruciales ce dimanche pour le 2ème épisode du scrutin. L'Insoumis avait atteint 15,21% des suffrages il y a 7 jours. Ce score est toutefois à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,21%, 4,83%, 1,64% et 0,87% en avril. Voilà qui donnait un potentiel de 18,55% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Saint-Trivier-sur-Moignans ?

Pour le premier tour de l'élection législative, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Saint-Trivier-sur-Moignans ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 32,65% des bulletins de vote. Elle est ressortie devant les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent respectivement 16,48% et 15,21% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés.