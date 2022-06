Résultat de la législative à Saint-Trivier-sur-Moignans : en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Trivier-sur-Moignans, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 11,21% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,83% et 1,64% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,47% à gauche, et donc 17,68 en comptant les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Trivier-sur-Moignans ?

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Trivier-sur-Moignans, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 36,91% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 24,35%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,21% et Éric Zemmour à 10,05%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des suffrages au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières semaines changeront peut-être cette donne et donc le résultat des législatives à Saint-Trivier-sur-Moignans. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.