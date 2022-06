Résultat de la législative à Saulxures-sur-Moselotte : 2e tour en direct

En direct

18:11 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à Saulxures-sur-Moselotte la semaine passée Dans les 2 bureaux de vote de Saulxures-sur-Moselotte, les voix qui avaient choisi la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin pour la législative seront peut être déterminantes ce dimanche pour le 2e épisode du scrutin. L'Insoumis avait obtenu 17,11% des suffrages il y a 7 jours. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,83%, 3,84%, 1,99% et 2,41% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc potentiellement obtenir 25,07% à Saulxures-sur-Moselotte pour ces légilsatives.

15:30 - La candidature Divers droite en première place lors du 1er tour A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faut bien sûr tenir compte des caractéristiques des territoires, comme par exemple à Saulxures-sur-Moselotte. La candidature Divers droite a accumulé 48,34% des voix dimanche 12 juin lors du 1er round de l'élection législative. En 2e position, la candidature Rassemblement National obtient 21,71% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 17,11% des suffrages.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives à Saulxures-sur-Moselotte ? Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012. Au cours des précédents scrutins, les 2620 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, lors des élections législatives, le taux de participation s'élevait à 40,6% des électeurs de Saulxures-sur-Moselotte au deuxième tour, en d’autres termes seulement 844 électeurs s'étaient rendus dans leur bureau de vote.