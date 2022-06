Résultat des législatives à Saulxures-sur-Moselotte - Election 2022 (88290) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Saulxures-sur-Moselotte est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Saulxures-sur-Moselotte. C'est le représentant Divers droite qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 1989 citoyens de Saulxures-sur-Moselotte de la 3ème circonscription des Vosges. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 40 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription des Vosges. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 47%, ce qui représente 942 votants. Dans la ville, Christophe Naegelen a obtenu 48% des votes. Il est suivi par Pierre François (Rassemblement National) et Béatrice Pierrat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 22% et 17% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saulxures-sur-Moselotte Christophe Naegelen Divers droite 47,21% 48,34% Pierre François Rassemblement National 18,10% 21,71% Béatrice Pierrat Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,68% 17,11% Stéphanie Villemin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,72% 8,34% Anne-Caroline Erb Reconquête ! 2,25% 0,96% Marina Collin Duparcq Droite souverainiste 1,39% 1,18% Stéphanie Bailly Divers extrême gauche 0,87% 1,07% Félix Zirgel Régionaliste 0,78% 1,28% Participation au scrutin Circonscription Saulxures-sur-Moselotte Taux de participation 50,97% 47,36% Taux d'abstention 49,03% 52,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,11% Nombre de votants 32 591 942

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saulxures-sur-Moselotte sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Pour la gauche, les 16,83% de Jean-Luc Mélenchon à Saulxures-sur-Moselotte donnent de l'espoir Les électeurs de Saulxures-sur-Moselotte avaient apporté 16,83% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,84% et 1,99% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 22,66% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saulxures-sur-Moselotte ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Saulxures-sur-Moselotte dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans le même temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. Or le président sortant avait obtenu 25,92% des voix à Saulxures-sur-Moselotte, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait atteint 30,33% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,83% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives à Saulxures-sur-Moselotte reste la participation L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saulxures-sur-Moselotte. L'inflation, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle pourraient détourner l'attention des citoyens de Saulxures-sur-Moselotte (88290) du vote. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,76% au niveau de la localité. La participation était de 73,36% au premier tour, ce qui représentait 1 454 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Saulxures-sur-Moselotte, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément essentiel Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, parmi les 2 079 personnes en âge de voter à Saulxures-sur-Moselotte, 45,89% avaient participé au vote au premier tour, contre un taux de participation de 40,6% au deuxième round. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Saulxures-sur-Moselotte Pour ces législatives de 2022 à Saulxures-sur-Moselotte, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 8 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Saulxures-sur-Moselotte : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Saulxures-sur-Moselotte. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Saulxures-sur-Moselotte était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (52% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 48% des votes. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Saulxures-sur-Moselotte seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022.