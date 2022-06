Résultat de la législative à Sauveterre-de-Guyenne : 2e tour en direct

En direct

18:56 - La nuance Mélenchon avait terminé sur la 3e marche à Sauveterre-de-Guyenne il y a 7 jours Une des questions clés de ces législatives, en France, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À Sauveterre-de-Guyenne, son postulant avait enregistré 17,89% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,05%, 2,75%, 3,57% et 2,75% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 26,12% à Sauveterre-de-Guyenne pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - La candidature Divers droite peut-elle l'emporter à Sauveterre-de-Guyenne ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle du pays ont tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Sauveterre-de-Guyenne. Avec 28,05% des bulletins de vote, la candidature Divers droite s'est imposée à Sauveterre-de-Guyenne le 12 juin dernier pour le premier round de l'élection législative. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent 18,15% et 17,89% des votes.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Sauveterre-de-Guyenne ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, 51,84% des personnes habilitées à voter à Sauveterre-de-Guyenne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 37,89% pour le second round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 42,64% au second tour et 55,4% en 2012.