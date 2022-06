Résultat de la législative à Sauveterre-de-Guyenne : en direct

12/06/22 17:18

Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les législatives, parmi les 1 412 inscrits sur les listes électorales à Sauveterre-de-Guyenne, 51,84% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 37,89% pour le tour deux.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Sauveterre-de-Guyenne (33540) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28,60% des suffrages au premier tour à Sauveterre-de-Guyenne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,19% et 17,05% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Sauveterre-de-Guyenne avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 50,50% des suffrages, cédant donc à Emmanuel Macron 49,50% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?