Résultat de la législative à Savigny : 2e tour en direct

En direct

18:44 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a une semaine à Savigny ? Le bloc de gauche pouvait espérer un total théorique de 22,98% à Savigny avant ces légilsatives. Soit l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Savigny ont pourtant offert 19,22% de leurs voix à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, pour le 1er tour des législatives. Ce qui avait privé la Nupes du podium.

15:30 - À Savigny, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position Pour le premier tour des législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Savigny ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 27,26% des voix. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Les Républicains qui récupèrent dans l'ordre 22,68% et 19,78% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Savigny aux législatives 2022 ? Au fil des élections précédentes, les 2059 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, durant les élections législatives, 49,19% des inscrits sur les listes électorales de Savigny avaient pris part au scrutin au deuxième round, ce qui représentait 758 votants sur les 1561 habitants en âge de voter. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 42,64% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour.