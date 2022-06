Résultat des législatives à Savigny - Election 2022 (69210) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Savigny

Le résultat des élections législatives 2022 à Savigny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Savigny Dominique Despras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,85% 27,26% Nathalie Serre (Ballotage) Les Républicains 21,97% 19,78% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,25% 19,22% Antoine Dubois Rassemblement National 16,00% 22,68% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! 5,56% 3,02% Pascale Braud Divers gauche 2,09% 2,01% Joël Gaude Ecologistes 1,81% 1,56% Valérie Lawo Ecologistes 1,64% 1,45% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste 1,38% 2,01% Noëlle Pelerins Ecologistes 0,86% 0,67% Tristan Teyssier Divers extrême gauche 0,59% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Savigny Taux de participation 52,57% 58,09% Taux d'abstention 47,43% 41,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,33% Nombre de votants 55 240 912

Le résultat de l'élection législative 2022 à Savigny est maintenant officiel. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des 1570 citoyens de Savigny inscrits dans la 8ème circonscription du Rhône. Le taux de participation s'établit à 58% des électeurs habilités à voter dans la commune pour la 8ème circonscription du Rhône, ce qui représente 912 votants. Dominique Despras a engrangé 27% des suffrages au niveau de la commune. Il précède Antoine Dubois (Rassemblement National) et Nathalie Serre (Les Républicains) qui recueillent dans l'ordre 23% et 20% des voix. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 65 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Savigny.

Législatives 2022 à Savigny : les enjeux