Résultat des législatives à Septeuil : l'élection 2024 en direct

L'étude des derniers scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, sur les 1 592 personnes en âge de voter à Septeuil, 55,9% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 53,93% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,66% au premier tour. Au deuxième tour, 48,5% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.

08:02 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Septeuil

Pour voter, les votants de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Septeuil. Face à la performance du RN aux européennes, le chef de l'État a annoncé des élections législatives anticipées à Septeuil et dans tout l'Hexagone. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les liste en présence dans la 9ème circonscription des Yvelines, qui réussira à séduire les citoyens de la commune ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.