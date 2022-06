Résultat de la législative à Sérent : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sérent sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sérent. En direct 18:16 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a une semaine à Sérent ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Sérent, son postulant avait enregistré 15,29% des suffrages le 12 juin dernier. Ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,51%, 4,06%, 1,82% et 1,98% en avril. La Nupes pouvait donc potentiellement obtenir 22,37% à Sérent pour ces légilsatives. 15:30 - Vers un succès électoral pour les candidats Régionaliste à Sérent ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les caractéristiques locales, comme par exemple à Sérent. A l'occasion du 1er tour, dimanche 12 juin, les habitants de Sérent ont plébiscité les candidats Régionaliste qu'ils ont gratifiés de 30,17% des suffrages. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 30,17% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National obtient 17,5% des voix. 13:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Sérent ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Le week-end dernier, 51,03% des personnes en capacité de participer à une élection à Sérent avaient pris part à l'élection. Au cours des dernières années, les 3086 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 79,74% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,58% au premier tour, soit 1984 personnes. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Sérent ! Les isloirs fermeront à 18 heures Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Sérent devraient être communiqués peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et dénouement devrait poindre dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Sérent - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sérent aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Paul Molac Régionaliste Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Sérent - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sérent

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sérent Paul Molac (Ballotage) Régionaliste 37,65% 30,17% Rozenn Guegan (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 30,17% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 15,29% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 17,50% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 1,47% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 1,47% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 1,72% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,14% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,41% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,33% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,33% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,00% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sérent Taux de participation 52,82% 51,03% Taux d'abstention 47,18% 48,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,40% Nombre de votants 59 011 1 240

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Sérent. Le taux de participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Morbihan s'élève à 51% (soit 1 240 votants). Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Sérent. Les électeurs de 85 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Paul Molac a collecté 30% des suffrages. Il coiffe au poteau Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 30% et 18% des voix.

Législatives 2022 à Sérent : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Sérent (Morbihan) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,29% des votes au premier tour à Sérent, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui endossa le costume du troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28,97% et 14,51% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 52,27% des votes face à Marine Le Pen (47,73%).