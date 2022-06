Résultat des législatives à Sérent - Election 2022 (56460) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Sérent est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Sérent est officiel. C'est le candidat Régionaliste qui a amassé le plus de voix de la part des 2430 citoyens de Sérent votant dans la 4ème circonscription du Morbihan. La participation représente 51% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 1 240 votants. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription, 85 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Morbihan. Paul Molac a enregistré 30% des votes. Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 30% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sérent Paul Molac Régionaliste 37,65% 30,17% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 30,17% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 15,29% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 17,50% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 1,47% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 1,47% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 1,72% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,14% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,41% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,33% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,33% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,00% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sérent Taux de participation 52,82% 51,03% Taux d'abstention 47,18% 48,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,40% Nombre de votants 59 011 1 240

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sérent sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Sérent ? Les inscrits de Sérent avaient offert 14,51% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la dernière présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,06% et 1,82% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 20,39% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - À Sérent, des sondages aussi valables qu'en France ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance à Sérent ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Lors de la dernière élection présidentielle, à Sérent, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place avec 32,29% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,97%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 14,51% et Jean Lassalle à 4,32%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Sérent Le niveau de participation sera sans nul doute un facteur important du scrutin législatif 2022 à Sérent. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,26% des électeurs de la localité, à comparer avec une abstention de 18,42% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Sérent (56460). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Sérent au premier tour des élections législatives ? 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Sérent ? Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons vivre cette journée d'élections législatives 2022 à Sérent, jusqu'à ce que les résultats soient connus. On trouve 13 candidats dans la seule circonscription de la cité (soit un peu plus qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Sérent : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Sérent (Morbihan) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,29% des votes au premier tour à Sérent, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui endossa le costume du troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28,97% et 14,51% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 52,27% des votes face à Marine Le Pen (47,73%).