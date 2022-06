19:08 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Sévérac d'Aveyron ?

Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Sévérac d'Aveyron, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait cumulé 19,26% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,79% et 2,93% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 25,98% à Sévérac d'Aveyron pour ces légilsatives.