Les inscrits de Sillans avaient donné 20,4% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le 12 juin dernier, pour la 1re étape des législatives 2022. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,26%, 3,87%, 1,58% et 2,46% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un potentiel de 24,17% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle gagner à Sillans ?

Au soir du 1er tour, dimanche 12 juin, les électeurs de Sillans ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 34,05% des suffrages. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale ramassent 22,84% et 20,4% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés.