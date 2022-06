Résultat de la législative à Sillans : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sillans sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Sillans ? À Sillans, le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient en mesure de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Sillans (38590). Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 450 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,17% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,76% au premier tour, c'est-à-dire 1 171 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Sillans quel était le taux de la participation à Sillans en 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Il y a cinq ans, durant les élections législatives, sur les 1 362 inscrits sur les listes électorales à Sillans, 53,16% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,49% au deuxième round. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Sillans ? Si jamais vous tergiversez encore au sujet des 10 impétrants au premier tour dans la seule circonscription de Sillans, il vous reste encore un peu de temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Sillans

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sillans comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Yannick Neuder Les Républicains Estelle Meillier Ecologistes Paulette Roure Droite souverainiste Pascale Pruvost Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hugo Gagnieu Reconquête ! Bruno Perrodin Divers extrême gauche Alexandre Moulin-Comte Rassemblement National Odile Gitton Divers Dominique Dichard Nouvelle union populaire écologique et sociale Pietro Roberto Lillo Divers gauche

Législatives 2022 à Sillans : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Sillans (38590) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 31,46% des voix au premier tour à Sillans, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 25,40% et 16,26% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Sillans avec 53,62% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 46,38% des votes.