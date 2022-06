Résultat des législatives à Sourcieux-les-Mines - Election 2022 (69210) [PUBLIE]

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Sourcieux-les-Mines a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1572 citoyens de Sourcieux-les-Mines votant dans la 8ème circonscription du Rhône se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du 1er round des législatives. L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 44%, ce qui représente 691 non-votants. Les électeurs des 65 autres communes rattachées à la 8ème circonscription du Rhône voteront-ils comme ceux de Sourcieux-les-Mines ? A l'échelle de la commune, Dominique Despras a accumulé 29% des votes. Il arrive devant Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Antoine Dubois (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 22% et 17% des votes.