Résultat de la législative à Soustons : en direct

Les mouvements nationaux des dernières semaines se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Soustons. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité présidentielle a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Soustons, Emmanuel Macron atteignait la tête du vote de l'élection présidentielle avec 29,81% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,3%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 17,76% et Jean Lassalle avec 9,64%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Soustons ?

À Soustons, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, 76,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 79,71% au premier tour, soit 5 848 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des ménages pourraient entre autres détourner l'attention des habitants de Soustons (40140) du vote.