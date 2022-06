Résultat de la législative à Spycker : 2e tour en direct

En direct

18:44 - La Nupes avait terminé troisième à Spycker il y a 7 jours Les inscrits de Spycker avaient donné 20,9% de leurs votes à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour l'étape première de l'élection législative 2022. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,37%, 2,2%, 1,15% et 2,03% il y a deux mois. Ce qui donnait un total espéré de 19,75% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Spycker ? La candidature Rassemblement National a obtenu 38,29% des voix à l'occasion du 1er round de la législative le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 25,25% des voix. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 20,9% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Spycker lors des législatives ? Au cours des précédentes consultations politiques, les 1831 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 86,2% des votants de la commune, contre une participation de 83,89% au premier tour, c'est-à-dire 1172 personnes. Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 47,46% des personnes habilitées à voter à Spycker avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote.