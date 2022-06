Résultat des législatives à Spycker - Election 2022 (59380) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Spycker a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix parmi les 1397 habitants de Spycker votant dans la 14ème circonscription du Nord. Dans la ville, Pierrette Cuvelier a amassé 38% des votes. Paul Christophe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 25% et 21% des votes. Le taux de participation représente 53% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 663 non-votants). Reste à déterminer si les électeurs des 53 autres communes rattachées à la 14ème circonscription du Nord voteront comme ceux de Spycker.