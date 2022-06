Résultat de la législative à Stiring-Wendel : en direct

12/06/22 18:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Stiring-Wendel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:55 - Quel résultat à Stiring-Wendel pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces législatives, à Stiring-Wendel comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 21,09% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,08% et 1% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 23,17% à Stiring-Wendel pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Stiring-Wendel ? La majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Stiring-Wendel au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Stiring-Wendel, Marine Le Pen finissait en pôle position de la présidentielle avec 42,36% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,09%. Suivaient Emmanuel Macron à 19,62% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,39%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Stiring-Wendel ? À Stiring-Wendel, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera indiscutablement l'abstention. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Stiring-Wendel. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 34,18% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 32,78% au premier tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Stiring-Wendel en 2017 ? Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, durant les législatives, 63,12% des inscrits sur les listes électorales de Stiring-Wendel avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 63,48% pour le dernier round. 09:30 - Les paramètres clés des élections à Stiring-Wendel Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 13 prétendants au 1er tour dans la circonscription de Stiring-Wendel, pas de panique. Les 9 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Stiring-Wendel comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Monique Greff Ostermann Divers Ludovic Massing Divers Eric Diligent Reconquête ! Lola Legrand Divers extrême gauche Christophe Mouynet Divers Jonathan Outomuro Nouvelle union populaire écologique et sociale Kévin Pfeffer Rassemblement National Abdel Askal Divers gauche Christophe Arend Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anthony Thiel Divers gauche Saliha Aït Divers gauche Marc Friedrich Les Républicains Florian Philippot Droite souverainiste

Législatives 2022 à Stiring-Wendel : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Stiring-Wendel (57350) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 42,36% des votes au premier tour à Stiring-Wendel, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européen et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 21,09% et 19,62% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Stiring-Wendel avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 60,71% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 39,29% des votes.