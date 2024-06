Résultat des législatives à Forbach : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de la Nupes convoités La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,6% à Forbach. Mais ce sont 26% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,68%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,91%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,42%). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Forbach, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 21,71% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Forbach Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Forbach entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Forbach début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Le score de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Forbach, avec 41,24%, soit 1920 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Manon Aubry à 15,68% et Valérie Hayer à 10,89%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Forbach L'élection à la présidence de la République est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. La ville de Forbach avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe du RN finissait avec 30,22% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 29% et 21,31% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 7,7% des suffrages. Avec 48,91%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,09%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Les législatives avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Forbach. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Moselle, c'est Kévin Pfeffer qui s'imposait au premier tour avec 25,08%. C'est pourtant Christophe Arend (Ensemble !) qui s'imposait chez les électeurs de Forbach au second tour, avec 50,28%.

11:02 - Analyse socio-économique de Forbach : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Forbach se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 21 130 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 500 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (66,72%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 4 253 résidents étrangers, soit 19,77% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1921,4 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 25,42%, annonçant une situation économique en demi-teinte. En conclusion, Forbach incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Forbach Le taux de participation constituera un critère fort des législatives à Forbach (57600). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 69,36% au premier tour. Au second tour, 70,08% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Forbach ? En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 39,22% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 40,79% au deuxième tour.