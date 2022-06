La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Sulniac comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 17,71% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,49% et 1,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 24,86% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Sulniac.

16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Sulniac ?

Avec 34,48% des votes exprimés, au premier round à Sulniac, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière élection. Marine Le Pen arrivait deuxième à 23,46%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,71% et Yannick Jadot à 5,49%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la cité. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.