Résultat de la législative à Tarare : en direct

12/06/22 18:56

Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 10 861 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 42,07% au premier tour au niveau de Tarare. La participation était de 38,51% pour le second tour.

L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Tarare. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Tarare (69170). En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 66,2% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 70,76% au premier tour, c'est-à-dire 4 743 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Lors de la dernière élection, à Tarare, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote au premier round de la présidentielle avec 26,29% des voix, devant Marine Le Pen à 25,46%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 24,51% et Éric Zemmour, quatrième à 6,31%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute chambouler la donne lors des législatives à Tarare dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 24,51% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 8 bureaux de vote de Tarare le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,83% et 1,86% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 29,2% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26,3% des votes au premier tour à Tarare, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 25,5% et 24,5% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Tarare gratifié de 56,8% des suffrages, laissant par conséquent 43,2% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 10 861 citoyens de Tarare ( Rhône ) seront incités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ?