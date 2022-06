Résultat de la législative à Targon : en direct

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Targon, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 414 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,91% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 19,38% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment susceptibles de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Targon.

11:30 - À Targon quel était le pourcentage de l'abstention à Targon en 2017 ?

Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, sur les 1 373 inscrits sur les listes électorales à Targon, 46,83% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 38,75% au second tour. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.