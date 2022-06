Résultat de la législative à Terres-de-Haute-Charente : en direct

12/06/22 10:55

13 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Terres-de-Haute-Charente ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de postulants assez haut comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Et les 2962 électeurs de la ville auront jusqu'à 19 heures pour aller dans le bureau de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette 1re étape.

Quel prétendant à l'hémicycle les 4 037 habitants de Terres-de-Haute-Charente classeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 32,9% des voix au premier tour à Terres-de-Haute-Charente, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien député européen avaient obtenu 22,5% et 21,2% des votes. Le choix des citoyens de Terres-de-Haute-Charente était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (54,9% des suffrages), cédant par conséquent 45,1% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.