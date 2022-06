Résultat de la législative à Tomblaine : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tomblaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:20 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Tomblaine ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Tomblaine dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Lors de la dernière élection, à Tomblaine, Jean-Luc Mélenchon terminait en première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 30,96% des voix, devant Marine Le Pen à 24,82%, puis Emmanuel Macron avec 23,86% et Éric Zemmour à 5,72%. 14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Tomblaine L'une des grandes inconnues des élections législatives sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Tomblaine. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de détourner l'attention des citoyens de Tomblaine (54510) de leur devoir civique. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 70,47% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 72,17% au premier tour, soit 4 561 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Tomblaine quel était le score de l'abstention à Tomblaine en 2017 ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Lors des précédentes législatives, parmi les 5 983 personnes en âge de voter à Tomblaine, 45,03% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 35,65% pour le deuxième tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Tomblaine La commune de Tomblaine n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 11 candidats se présentent pour cette élection législative à Tomblaine soit le même chiffre en moyenne que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus à partir de 20 heures ci-dessus.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Tomblaine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Lucy Georges Reconquête ! Barbara Bertozzi Bievelot Nouvelle union populaire écologique et sociale Monir Bouguerra Divers Rémi Thiriet Divers gauche Dominique Bilde Rassemblement National Corinne Maillot Ecologistes Thibault Bazin Les Républicains Rachel Thomas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Geneviève Heilliette Divers extrême gauche Bertrand Ravailler Droite souverainiste Gregory Bihaki Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Tomblaine : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Tomblaine prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat préféreront-ils ? Les votants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 30,96% des voix au premier tour à Tomblaine. Le président du parti "La France Insoumise" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,82% et 23,86% des suffrages. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 58,10% des votes face à Marine Le Pen (41,90%).