Résultat de la législative à Toulaud : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Toulaud sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Toulaud. En direct 18:07 - La coalition de gauche compte à Toulaud Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Toulaud, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième manche des législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or à Toulaud, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 19,57%, 6,76%, 2,4% et 1,78% il y a deux mois. Soit un potentiel de 30,51% pour la coalition de gauche dans la commune. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Toulaud ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Toulaud. Avec 28,19% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Toulaud lors du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui reçoivent respectivement 25,53% et 20,74% des suffrages. 13:30 - À Toulaud, le chiffre clé de ces législatives 2022 demeure l'abstention Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,03% des votants de la commune. Le taux de participation était de 81,97% au premier tour, soit 1146 personnes. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type d'élection. Dimanche dernier, 45,09% des personnes aptes à voter à Toulaud avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Nouveau tour des élections à Toulaud ce dimanche ! Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Toulaud devraient être divulgués assez rapidement après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra assez rapidement qui des candidats qualifiés pourra siéger à l'Assemblée pour la prochaine législature.

Résultats des législatives 2022 à Toulaud - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Toulaud aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Christophe Goulouzelle Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Dussopt Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Toulaud - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Toulaud

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulaud Olivier Dussopt (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,04% 25,53% Christophe Goulouzelle (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,58% 28,19% Cyrille Grangier Rassemblement National 19,03% 20,74% Marc-Antoine Quenette Les Républicains 17,89% 10,90% Philippe Bory Reconquête ! 3,54% 4,52% Martin Chaize Régionaliste 1,80% 2,13% Claire Guilmin Droite souverainiste 1,55% 0,80% Sébastien Gladieux Divers droite 1,28% 5,72% Michèle Gaillard Divers extrême gauche 1,28% 1,46% Participation au scrutin Circonscription Toulaud Taux de participation 52,86% 54,91% Taux d'abstention 47,14% 45,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,13% Nombre de votants 51 043 766

Le résultat de l'élection législative 2022 à Toulaud est publié. Au niveau de la 2ème circonscription de l'Ardèche, les 1395 citoyens de Toulaud ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Ardèche s'élève à 45%, ce qui représente 629 non-votants. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 91 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Toulaud. Christophe Goulouzelle a ainsi collecté 28% des suffrages au niveau de la ville. Olivier Dussopt (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cyrille Grangier (Rassemblement National) récupèrent 26% et 21% des voix.

Législatives 2022 à Toulaud : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28,20% des votes au premier tour à Toulaud, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,69% et 19,57% des votes. Le choix des citoyens de Toulaud était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60,28% des voix), abandonnant donc 39,72% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'Assemblée ? Les citoyens de Toulaud (07) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.