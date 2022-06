Résultat des législatives à Tournefeuille - Election 2022 (31170) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Tournefeuille

Le résultat des élections législatives 2022 à Tournefeuille est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Tournefeuille a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Tournefeuille, les 21445 habitants inscrits dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne ont jeté leur dévolu sur la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Monique Iborra a rassemblé 34% des voix dans l'agglomération. Elle devance Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Aiello (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 30% et 12% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne s'établit à 58% (9 023 non-votants). Les citoyens des 37 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Tournefeuille ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tournefeuille Monique Iborra Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 33,78% Fabien Jouve Nouvelle union populaire écologique et sociale - 29,96% Lydia Aiello Rassemblement National - 12,26% Christophe Alves Les Républicains - 5,64% Christelle Helman Divers gauche - 4,69% Sandra Laporte Ecologistes - 4,57% Dominique Piussan Reconquête ! - 3,64% Sylvie Bonnemaison Divers droite - 1,17% Servane Pater Ecologistes - 1,09% Delphine Lanoix Droite souverainiste - 0,93% Thierry Taranto Divers droite - 0,80% Marc Quinton Divers - 0,77% Michele Puel Divers extrême gauche - 0,52% Tristan Martin Divers gauche - 0,17% Participation au scrutin Circonscription Tournefeuille Taux de participation - 57,92% Taux d'abstention - 42,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,44% Nombre de votants - 12 422

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tournefeuille sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Tournefeuille ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces législatives 2022, à Tournefeuille comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 22,51% des suffrages en avril dernier dans la cité. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,62% et 2,97% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 33,1% à Tournefeuille pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Tournefeuille, des sondages tout aussi valables qu'en France ? Le président avait obtenu 34,3% des voix à Tournefeuille, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du FN enregistrait 13,41% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,51% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des derniers jours boulverseront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Tournefeuille ? À Tournefeuille, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,32% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 17,9% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne pourrait en effet nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Tournefeuille. 11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Tournefeuille peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a cinq ans, durant les législatives, sur les 20 884 personnes en âge de voter à Tournefeuille, 56,17% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 47,86% au tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - 120 minutes de plus pour glisser son bulletin dans l'urne à Tournefeuille Pour ces élections législatives à Tournefeuille, les 21 bureaux de vote (de Gymnase du Chateau 1 à Ecole de Pahin) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, avant le début des dépouillements. Un horaire sensiblement rallongé comparé à l'heure de fermeture dans la plupart des communes (18 ou 19 heures). Ce sont 14 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit sensiblement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Tournefeuille : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Tournefeuille seront incités à participer aux législatives comme tous les Français. Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,3% des suffrages au premier tour à Tournefeuille. L'actuel président avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,5% et 13,4% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Tournefeuille gratifié de 73,9% des voix, abandonnant donc 26,1% des voix à Marine Le Pen. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?