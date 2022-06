Résultat de la législative à Tournon-sur-Rhône : en direct

En direct

18:50 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Tournon-sur-Rhône ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Tournon-sur-Rhône, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Ce dernier avait obtenu 21,24% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,4% et 2,42% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 29,06% à Tournon-sur-Rhône pour ce premier tour.

16:30 - À Tournon-sur-Rhône, des sondages tout aussi pertinents ? Avec 29,18% des votes, au 1er round à Tournon-sur-Rhône, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 21,24%, au-dessus de Marine Le Pen à 20,37% et Éric Zemmour à 7,14%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront certainement ce décor lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - À Tournon-sur-Rhône, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? À Tournon-sur-Rhône, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Tournon-sur-Rhône. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,44% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 78,54% au premier tour, ce qui représentait 5 867 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Tournon-sur-Rhône ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation avait représenté 51,9% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Tournon-sur-Rhône. Le taux de participation était de 45,24% pour le tour deux.