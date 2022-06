Résultat de la législative à Traînou : en direct

12/06/22 11:31

Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Traînou et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30,3% des suffrages au premier tour à Traînou. L'ex-banquier de chez Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,1% et 14,7% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Traînou avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 54,4% des suffrages, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 45,6% des votes. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Traînou ( Loiret ) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.