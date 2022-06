Résultat des législatives à Treffléan - Election 2022 (56250) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Treffléan

Le résultat des élections législatives 2022 à Treffléan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Treffléan est tombé. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes de la part des 1861 habitants de Treffléan inscrits dans la 3ème circonscription du Morbihan. Au sein de la commune, Nicole Le Peih a accumulé 30% des votes. En seconde place, Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 23% des votes. Enfin, Alice Gohin (Rassemblement National) recueille 18% des votes. L'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 51%. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 49 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Treffléan Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,13% 30,02% Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,51% 23,44% Alice Gohin Rassemblement National 18,73% 18,30% Benoît Quéro Les Républicains 17,00% 12,83% Régis Le Gall Reconquête ! 2,96% 4,58% Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes 2,68% 4,24% Lydie Massard Régionaliste 1,92% 2,57% Julie Cuciniello Droite souverainiste 1,74% 2,57% Julie Lepert Divers extrême gauche 1,15% 0,56% Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste 1,01% 0,56% Charlène Coudé Ecologistes 1,00% 0,33% Yoann Lopez Divers centre 0,17% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Treffléan Taux de participation 50,64% 49,33% Taux d'abstention 49,36% 50,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 2,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,33% Nombre de votants 48 935 918

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Treffléan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:53 - Sur qui vont se transférer les électeurs de gauche à Treffléan ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Treffléan, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait cumulé 16,7% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,28% et 2,2% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 26,18% à Treffléan pour ces légilsatives. 16:30 - À Treffléan, des sondages tout aussi justes ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Treffléan dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Avec 30,33% des suffrages exprimés, au premier round à Treffléan cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen terminait deuxième à 23,25%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,7% et Yannick Jadot à 7,28%. 14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Treffléan À Treffléan, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des élections législatives 2022. La situation géopolitique actuelle est en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Treffléan. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,44% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une abstention de 16,92% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention peut-elle encore monter aux législatives à Treffléan ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. En 2017, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 55,26% au premier tour au niveau de Treffléan. Le taux d'abstention était de 46,76% au deuxième round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Treffléan La commune de Treffléan n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Treffléan soit plus que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans ces lignes.

Législatives 2022 à Treffléan : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Treffléan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23% et 17% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Treffléan gratifié de 61% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 39% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour obtenir la majorité de l'hémicycle ? Les électeurs de Treffléan (56250) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.