Résultat des législatives à Tulette - Election 2022 (26790) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Tulette

Le résultat des élections législatives 2022 à Tulette est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Drôme

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Drôme

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Tulette. Lors du 1er tour des législatives 2022, les 1382 citoyens de Tulette inscrits dans la 3ème circonscription de la Drôme se sont tournés vers le candidat Rassemblement National. L'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes dans la commune pour cette circonscription s'élève à 50%, ce qui représente 690 non-votants. Philippe Dos Reis a effectivement rassemblé 28% des votes. Il ressort devant Marie Pochon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 23% et 21% des suffrages. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 3ème circonscription de la Drôme découlera des choix des électeurs des 238 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tulette Marie Pochon Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,49% 23,09% Célia de Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,50% 20,88% Philippe Dos Reis Rassemblement National 15,90% 27,65% Paul Berard Les Républicains 15,88% 17,79% Virginie Raynal Reconquête ! 3,41% 4,56% Alain Maurice Divers gauche 3,33% 3,24% Sylvie Martin Droite souverainiste 1,47% 1,18% Charly Champmartin Divers extrême gauche 1,02% 1,62% Elise Blanchard Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Tulette Taux de participation 57,74% 50,07% Taux d'abstention 42,26% 49,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,29% Nombre de votants 64 034 692

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tulette sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat aux législatives de Tulette pour les Insoumis et leurs alliés ? Dans l'unique bureau de vote de Tulette, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 19,19% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,56% et 2,15% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 24,9% à Tulette pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Tulette, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Tulette, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,15% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 20,41%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,19% et Éric Zemmour à 8,24%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche un peu moins de 28% des voix à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des dernières heures modifieront sans doute la donne à Tulette au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Tulette reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Tulette, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,26% au premier tour. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient en mesure de détourner l'attention des citoyens de Tulette (26790) du vote. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Tulette ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 55,25% des personnes aptes à participer à une élection à Tulette avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 47,65% pour le second tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Tulette pour ces législatives Les données de ces législatives 2022 à Tulette sont simples : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Les votants ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Tulette : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 043 citoyens de Tulette (Drôme) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Tulette. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des votes. Le choix des votants de Tulette était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (54% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 46% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.