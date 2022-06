Résultat de la législative à Vagney : en direct

12/06/22 11:04

Quelle sera l'issue finale des législatives à Vagney ( Vosges ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29.0% des votes au premier tour à Vagney, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27.5% et 14.2% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Vagney avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 53.0% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 47.0% des suffrages. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?