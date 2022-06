Résultat des législatives à Val d'Oust - Election 2022 (56460) [PUBLIE]

12/06/22 21:23

Résultat des législatives 2022 à Val d'Oust

Le résultat des élections législatives 2022 à Val d'Oust est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Val d'Oust. Lors du premier tour des élections législatives 2022, les 2190 habitants de Val d'Oust inscrits dans la 4ème circonscription du Morbihan ont penché pour la candidature Régionaliste. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 85 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Val d'Oust. Paul Molac a ainsi obtenu 44% des suffrages. Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent respectivement 17% et 17% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Morbihan s'établit à 47%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Val d'Oust Paul Molac Régionaliste 37,65% 44,10% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 16,59% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 16,51% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 15,55% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 2,18% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 1,48% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 1,14% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 0,44% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,96% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,09% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,70% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,26% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Val d'Oust Taux de participation 52,82% 52,69% Taux d'abstention 47,18% 47,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,26% Nombre de votants 59 011 1 154

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Val d'Oust sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat à Val d'Oust pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,74% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Val d'Oust le dimanche 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,7% et 2,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 24,67% à Val d'Oust pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Val d'Oust ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières heures s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Val d'Oust au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La dernière présidentielle, à Val d'Oust cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,85% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 26,97%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,74% et Yannick Jadot à 4,7%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Val d'Oust À Val d'Oust, l'un des facteurs clés de ces législatives 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Le conflit armé ukrainien serait notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Val d'Oust (56460). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,38% dans la commune, contre un taux d'abstention de 20,52% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Val d'Oust peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Val d'Oust Pour ces législatives de 2022 à Val d'Oust, les 3 bureaux de vote (de Bureau 01 Le Roc Saint Andre à Bureau 03 Quily) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 13 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Val d'Oust : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28,9% des suffrages au premier tour à Val d'Oust, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 27,0% et 17,7% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Val d'Oust avec 54,7% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 45,3% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Val d'Oust (Morbihan) seront invités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.