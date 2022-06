Résultat de la législative à Valdahon : en direct

18:59 - Quel résultat aux législatives de Valdahon pour le bloc LFI-PS-EELV ?

Les habitants de Valdahon avaient donné 12,41% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,25% et 1,26% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,51% à gauche de l'échiquier, en plus des voix de Mélenchon.