Résultat de la législative à Valorbiquet : 2e tour en direct

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Valorbiquet ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont toutefois tendance à dissimuler des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Valorbiquet. Avec 31,74% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Valorbiquet lors du premier tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à respectivement 20,09% et 19,98% des votes.