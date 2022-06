Résultat de la législative à Valorbiquet : en direct

Les habitants de Valorbiquet avaient accordé 14,35% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,54% et 0,55% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 17,44% à Valorbiquet pour ces légilsatives.

16:30 - À Valorbiquet, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à Valorbiquet avec 38,39% des votes, au premier round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,24%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,35% et Éric Zemmour à 7,83%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront certainement ce décor et donc le résultat des législatives à Valorbiquet au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.