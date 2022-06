Résultat des législatives à Vasles - Election 2022 (79340) [PUBLIE]

12/06/22 21:23

Résultat des législatives 2022 à Vasles

Le résultat des élections législatives 2022 à Vasles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Vasles. A l'occasion du premier tour des législatives, les 1318 citoyens de Vasles enregistrés dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres se sont prononcés pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres peut encore basculer si les électeurs des 131 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Vasles. Delphine Batho a collecté 37% des votes au niveau de la commune. Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Revers (Rassemblement National) obtiennent dans l'ordre 25% et 20% des votes. L'abstention parmi les habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 48% (soit 626 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vasles Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 37,29% Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 25,41% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 20,30% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 6,02% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 6,47% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 1,95% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 1,80% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 0,75% Participation au scrutin Circonscription Vasles Taux de participation 50,17% 52,50% Taux d'abstention 49,83% 47,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 2,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 1,01% Nombre de votants 49 319 692

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vasles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:07 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Vasles ? Les votants de Vasles avaient concédé 18,24% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,06% et 1,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 23,59% à Vasles pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vasles ? Emmanuel Macron avait obtenu 33,1% des voix à Vasles, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait cumulé 26,07% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,24% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des derniers jours infléchiront sans doute cette donne lors des législatives à Vasles, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Vasles demeure la participation À Vasles, la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle est de nature à éloigner les habitants de Vasles des isoloirs. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 20,44% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,83% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Vasles, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives seront un élément clé Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 56,66% des électeurs de Vasles s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 50,04% pour le tour deux. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives à Vasles La commune de Vasles n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 8 candidats se présentent pour cette élection législative à Vasles soit moins que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Vasles : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Vasles (79340) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 33% des voix au premier tour à Vasles, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 18% des voix. Le choix des votants de Vasles était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61% des votes), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 39% des suffrages. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?