Résultat de la législative à Verrières-le-Buisson : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Verrières-le-Buisson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - Verrières-le-Buisson fait l'objet d'un arrêté pour voter jusqu'à 20 heures Les résultats des législatives 2022 à Verrières-le-Buisson seront vraisemblablement donnés dans la foulée de la fermeture des 12 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 20 heures, la fermeture ayant été décalée, et le résultat devrait pointer dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Verrières-le-Buisson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Verrières-le-Buisson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Christophe Debon Rassemblement National Benoît Odille Divers gauche Paul Midy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anne-Christine Poisson Divers droite Denise Barbarat Reconquête ! Didier Paxion Divers extrême gauche Cédric Villani Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Ronfard-Haret Droite souverainiste Michel Bournat Les Républicains

Législatives 2022 à Verrières-le-Buisson : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 42.5% des suffrages au premier tour à Verrières-le-Buisson. L'ancien banquier de chez Rothschild avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 17.0% et 10.3% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Verrières-le-Buisson avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 80.4% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 19.6% des suffrages. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Les inscrits sur les listes électorales de Verrières-le-Buisson (91) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.