Résultat de la législative à Vieux-Condé : en direct

En direct

18:56 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Vieux-Condé ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Vieux-Condé, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 20,51% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,07% et 0,91% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 22,49% à Vieux-Condé pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Vieux-Condé, des sondages aussi parlants qu'en France ? La majorité a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Vieux-Condé dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Avec 42,76% des suffrages, à Vieux-Condé cette fois, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote au dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 20,51%, au-dessus de Emmanuel Macron à 15,91% et Fabien Roussel à 7,44%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Vieux-Condé À Vieux-Condé, l'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale seraient en mesure de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Vieux-Condé (59690). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 774 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 64,51% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 64,84% au premier tour, soit 5 041 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Vieux-Condé ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, durant les élections législatives, sur les 7 592 personnes en âge de voter à Vieux-Condé, 65,38% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 61,74% au deuxième round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.