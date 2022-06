Résultat des législatives à Villeneuve-de-Rivière - Election 2022 (31800) [PUBLIE]

12/06/22 23:00

Résultat des législatives 2022 à Villeneuve-de-Rivière

Le résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-de-Rivière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Haute-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Villeneuve-de-Rivière. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1261 électeurs de Villeneuve-de-Rivière de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne. La participation s'élève à 57% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne, 281 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Céline Laurenties-Barrere a obtenu 34% des votes. Joël Aviragnet (Divers gauche) et Loic Delchard (Rassemblement National) recueillent respectivement 24% et 20% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villeneuve-de-Rivière Joël Aviragnet Divers gauche 28,67% 23,55% Loic Delchard Rassemblement National 21,84% 19,72% Céline Laurenties-Barrere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,60% 34,04% Annabelle Fauvernier Divers gauche 17,53% 11,35% Yves Riere Reconquête ! 3,95% 5,25% Wilfried Serre Divers droite 3,05% 2,98% Amélie Bailly Droite souverainiste 1,70% 1,13% Simon Moncasi Ecologistes 1,14% 0,99% Martine Guiraud Divers extrême gauche 0,81% 0,71% François Harari Divers gauche 0,69% 0,28% Vartan Karnikian Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Villeneuve-de-Rivière Taux de participation 53,75% 57,41% Taux d'abstention 46,25% 42,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,97% Nombre de votants 46 309 724

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villeneuve-de-Rivière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:21 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Villeneuve-de-Rivière ? Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Villeneuve-de-Rivière, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 15,03% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,86% et 1,58% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 20,47% à Villeneuve-de-Rivière pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Villeneuve-de-Rivière ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces indications des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Villeneuve-de-Rivière au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors du dernier scrutin, à Villeneuve-de-Rivière, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 28,49% des voix, devant Marine Le Pen à 25,52%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,03% et Éric Zemmour avec 10,58%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Villeneuve-de-Rivière ? La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Villeneuve-de-Rivière. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,32% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 82,64% au premier tour, c'est-à-dire 1 033 personnes. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Villeneuve-de-Rivière à l'occasion du premier tour des législatives ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Au moment des précédentes législatives, 55,32% des personnes habilitées à voter à Villeneuve-de-Rivière avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,16% pour le dernier round. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Villeneuve-de-Rivière On vote déjà depuis ce matin à Villeneuve-de-Rivière et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque l'unique bureau de vote de la ville reste ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Villeneuve-de-Rivière : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Villeneuve-de-Rivière seront amenés à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Quel candidat désigneront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28% des voix au premier tour à Villeneuve-de-Rivière, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et celui qui fit office de troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 26% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Villeneuve-de-Rivière grâce à 51% des votes, laissant donc 49% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il en mesure d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?