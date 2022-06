Résultat de la législative à Villiers-sur-Morin : 2e tour en direct

En direct

18:37 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée troisième à Villiers-sur-Morin il y a sept jours Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Villiers-sur-Morin, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e round des élections législatives. Son postulant a donc un poids ce dimanche. Mais ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 19,37%, 3,82%, 1,15% et 1,53% le 10 avril. Ce sont donc 25,87% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Villiers-sur-Morin.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Villiers-sur-Morin ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 27,06% des votes à l'occasion du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle est arrivée devant les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent dans l'ordre 25,63% et 25,63% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés.

13:30 - Les chiffres de la participation au 2e tour des législatives, un élément fort à Villiers-sur-Morin ? L'observation des résultats des derniers scrutins permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 24,06% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 18,74% au premier tour. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 47,69% des personnes habilitées à voter à Villiers-sur-Morin s'étaient rendues aux urnes.