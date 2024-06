Résultat des législatives à Watten : l'élection 2024 en direct

Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,9% dans la commune de Watten, contre un taux d'abstention de 45,85% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,01% au premier tour et seulement 57,46% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.

08:02 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Watten

Les 2 bureaux de vote de la ville de Watten (de Salle de Réunion - Mairie à Salle de Réunion - Mairie) ferment leurs portes à 18 heures. Les résultats des législatives à Watten sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire massive du RN aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Quelle faction politique sortira gagnante de ces législatives à Watten ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.