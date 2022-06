En direct

19:45 - Du côté de la gauche, les 14,06% de Mélenchon à Watten donnent de l'espoir Dans les 2 bureaux de vote de Watten, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 14,06% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,54% et 1,33% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 16,93% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Watten ? Avec 47,83% des votes exprimés, au 1er tour à Watten, Marine Le Pen avait atteint la première position au dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 20,21%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,06% et Éric Zemmour à 5,59%. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement bouleverser cette donne à Watten dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Watten À Watten, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Watten. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 77,07% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 75,61% au premier tour, c'est-à-dire 1 457 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Watten, le score de l'abstention lors des élections législatives 2022 sera un élément important Au fil des dernières années, les 2 631 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 1 961 personnes en âge de voter à Watten, 47,53% s'étaient rendues aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 41,15% au deuxième tour. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.