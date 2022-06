Résultat de la législative à Wormhout : en direct

12/06/22 11:01

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31,5% des voix au premier tour à Wormhout, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29,2% et 13,7% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Wormhout avec 51,6% des votes, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 48,4% des voix. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Wormhout ( Nord ) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.