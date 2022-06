Résultat de la législative au Plessis-Bouchard : en direct

12/06/22 11:18

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous tenterons de donner les clés de ce 1er tour des législatives au Plessis-Bouchard, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Se trouvent en lice 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Les inscrits sur les listes électorales du Plessis-Bouchard prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat favoriseront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33% des votes au premier tour au Plessis-Bouchard, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur du parti La France Insoumise et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 20% et 18% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs du Plessis-Bouchard avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 66% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 34% des votes. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?