Résultat de la législative au Pouget : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Pouget sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle au Pouget ? Au Pouget, le niveau de participation constituera un facteur fort de ces législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 30,15% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 26,53% au premier tour. L'inflation est capable d'éloigner les citoyens du Pouget des isoloirs. 11:30 - Au Pouget quels étaient les chiffres de la participation au Pouget en 2017 ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 2 113 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 63,17% au premier tour des votants du Pouget, contre une abstention de 56,16% pour le dernier round. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les infos clés des législatives au Pouget Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 15 candidats au 1er tour dans la circonscription du Pouget, pas de stress. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 au Pouget

Les élections législatives 2022 auront lieu au Pouget comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Pierre Le Romain Divers Alexandre Arguel Reconquête ! Florence Larue Divers extrême gauche Roger Ducamp Droite souverainiste Stéphane Cassarini Ecologistes Jean-Noël Fleury Divers droite Julie Péréa Divers gauche Michel Garcia Divers droite Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche Pierre Bastide d'Izard Divers droite Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants Sébastien Giai Gianetto Ecologistes Manon Bouquin Rassemblement National

Législatives 2022 au Pouget : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant au Pouget (34) seront invités à participer aux législatives comme partout en France. Durant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 27% des voix au premier tour au Pouget. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26% et 18% des voix. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en captant 53% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la gauche rassemblée aux prochaines élections ?